Terribile scontro in autostrada sulla A9, auto in fiamme: ferite 4 persone

Erano circa le 2.30 della notte tra venerdì 22 e sabato 23 aprile quando sull'autostrada A9, all'altezza del tratto tra Lomazzo e Saronno. Per motivi ancora da stabilire due auto si sono scontrate, una ha preso fuoco. Sono intervenuti urgentemente i vigili del fuoco dei distaccamenti di Lomazzo e Saronno. Ferite 4 persone: una ragazza di 20 anni, tre uomini di 22, 32 e 34 anni. L'incidente è stato segnalato come codice rosso dalla piattaforma Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ma non si conosce ancora l'entità delle ferite riportate. In aggiornamento.