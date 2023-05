Incidente sulla Statale dei Giovi: motociclista a terra

Scontro auto moto questa mattina 26 maggio sulla Statale dei Giovi nel comune di Grandate intorno alle 10.30. Ad avere la peggio il motociclista che è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. L'uomo sulla cinquantina non avrebbe comunque riportato ferite tali da metterne in pericolo la vita. Carabinieri e polizia locale sul posto per i rilievi. Lievemente ferita anche la donna alla guida dell'auto. Non sono ancora chiare le dinamiche del sinistro.