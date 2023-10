Terribile scontro frontale sulla Novedratese: due feriti rimasti incastrati nelle auto

Terribile scontro frontale oggi 30 ottobre in via per Arosio (SP 32) nel territorio di Mariano Comense, sul tratto della Novedratese. L'incidente ha visto coinvolte due auto e i feriti sono in totale 3: tra loro un donna di 32 anni e una ragazza di 16. I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti intorno alle 18.40 anche per aiutare due persone rimaste incastrate nell'abitacolo delle auto a uscire. L'incidente è stato segnalato da Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze) come codice rosso ma nessuno sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto due ambulanze, l'auto medica e i carabinieri di Cantù per ricostruire le dinamiche del sinistro.