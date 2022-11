Scontro frontale tra due auto a Colverde: ferite tre persone

Tragedia sfiorata a Colverde oggi sabato 5 novembre. Intorno alle 13 c'è stato uno scontro frontale tra due auto in viale Lombardia all'altezza del civico 61. Sono tre le persone ferite un uomo di 43 anni, un giovane di 26 e una 46enne. Fortunatamente nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i passeggeri dalle lamiere e sgomberare la strada. Tre ambulanze e un'auto medica del 118 hanno soccorso i feriti. Due di loro sono stati portati in codice giallo all'ospedale Sant'Anna e all'ospedale di Circolo di Varese. L'altro è stato portato in codice verde sempre all'ospedale di San Fermo della Battaglia. Sul posto anche la polizia locale che ricostruirà la dinamica dell'incidente.