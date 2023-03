Scontro frontale a Bregnano: grave una ragazza

Grave incidente a Bregnano intorno alle ore 20.30 del 17 marzo 2023. Due auto si sono scontrate in modo pressoché frontale mentre viaggiavano in via Carcano, tratto della provinciale 32. L'impatto è stato violento e la ragazza di 34 anni alla guida della Smart (una delle due auto coinvolte) ha riportato gravi ferite e lesioni. E' stata soccorsa d'urgenza e trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia da un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo. A bordo dell'auto, con lei, c'era anche il suo cane. Anche lui ha necessitato di cure ed è stato affidato a un veterinario. Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di Cantù per effettuare i rilievi del sinistro stradale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto di strada.