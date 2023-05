Terribile incidente ieri sera 20 maggio a Binago intorno alle 20.30. Due auto si sono scontrate frontalmente in via Como (SS 342). A bordo un uomo di 38 anni e uno di 40. Intervenuti i vigili del fuoco, tre ambulanze del 118, l'auto medica e i carabinieri di Como. Purtroppo uno dei due uomini è deceduto mentre l'altro è ferito gravemente. In aggiornamento.