Un incidente stradale ieri sera, mercoledì 19 gennaio, alle 22.30. Il sinistro in via Trieste a Fenegrò ha coinvolto due auto. Sul posto sono intrevenuti i mezzi di soccorso del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Lomazzo. Si segnalano tre feriti. La dinamica dello scontro tra i due veicoli in corso di accertamento.