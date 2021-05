Scontro tra due auto e un camion sulla A9, all'altezza di Lomazzo Nord: tre feriti

I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 12.30 di oggi, 11 maggio per intervenire sulla A9, l'autostrada Milano-Como, per un incidente tra due macchine e un camion che si sono tamponati e qundi le auto sarebbero andate a sbattere contro il guardrail. Intervenuti sul posto un'ambulanza e l'auto-medica, la polizia stradale (Polstrada di Novate), i vigili del fuoco di Appiano. Tre i feriti: due uomini uno di 59 e uno di 63 anni e una donna di 61. Uno di loro è stato portato in codice giallo all'Ospedale di Legnano. nessuno sembra essere in pericolo di vita. Si stanno ancora ricostruendo le dinamiche dell'incidente.