Terribile scontro tra un'auto e un carro attrezzi sulla provinciale: tre feriti. Il video

Brutto incidente oggi 3 maggio sulla sp44, in via Pian del Tivano nel territorio comunale di Nesso. Erano circa le 7 del mattino quando si sono scontrate due auto. I soccorsi del 118 sono partiti in codice rosso ma fortunatamente le condizioni dei feriti, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coinvolti un ragazzo di 19 anni, una donna di 46 e un uomo di 48. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.