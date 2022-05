Como, incidente in via Oltrecolle: soccorse tre donne

Un incidente avvenuto in via Oltrecolle a Como, all'altezza dell'intersezione con via Cherubini, ha causato disagi alla viabilità intorno alle ore 15.15 dell'11 maggio 2022. Sul posto sono intervenute in codice rosso due ambulanze della Corce Rossa di Lipomo e della Croce Azzurra di Coomo per soccorrere tre donne di 51, 57 e 67 anni che viaggiavano a bordo delle due auto coinvolte nell'incidente. Lo scontro è stato pressoché frontale. Sul posto oltre alla polizia locale sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como. Sarebbero due le donne trasportate all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. Non sono in pericolo di vita.