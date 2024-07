Intervento di soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco per incidente stradale tra due autovetture questa mattina, martedì 9 luglio, cnel comune di Uggiate con Ronago in via Matteotti. Tre persone ferite trasportate ospedale Sant'Anna in codice giallo. Sul posto, unitamente al 118, è intervenuta per gli accertamenti di rito anche la Polizia locale.