Terribile scontro tra auto sulla provinciale, elisoccoso in volo: due donne ferite gravemente

Un terribile scontro tra due auto oggi 1 maggio a Cantù, sulla provinciale sp38 verso Alzate Brianza. L'impatto violentissimo tra le due vetture è avvenuto verso le 17.50. Sono due i feriti gravi, in codice rosso, come riporta anche Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze): si tratta di una donna di 45 anni e di una di 35. Sul posto un maxi spiegamento di uomini e mezzi di soccorso con 3 ambulanze, l'auto medica e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Presenti anche i carabinieri di Cantù, la polizia Locale di Alzate e i vigili del fuoco. In aggiornamento.