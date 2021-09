Un brutto incidente stradale, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto intorno allla mezzanotte a cavallo tra il 17 e il 18 settembre 2021 a Novedrate. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto. Tre le persone ferite, due donne di 61 e 66 anni e un'altra di 27. Nessuno sembra in pericolo di vita Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.