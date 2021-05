Tragico incidente a Varedo, scontro tra auto e moto: perde la vita un 44enne di Laglio

Oggi, 9 maggio 2021 poco dopo le 15 sulla strada Provinciale Monza - Saronno, nel comune di Varedo si è verificato un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti due comaschi alla guida di un' auto e una moto.

Immediato l'arrivo dei soccorsi. Sul posto i carabinieri della stazione di Varedo, i vigili del fuoco del Comando di Monza, i mezzi di Desio, di Bovisio Masciago e il carro fiamma di Lissone, l'ambulanza e l'elisoccorso.

A causa dell’impatto tra i due veicoli la moto avrebbe preso fuoco.

Il motociclista, un 44enne residente nel Comasco a Laglio, è deceduto poco dopo l’impatto, mentre il conducente dell’auto, un 40enne di Mariano Comense è rimasto illeso.

Come riportato anche su Monza Today, sono in corso gli accertamenti per la ricostruzione del tragico incidente, attraverso i rilievi tecnici sui mezzi (entrambi sequestrati) e le indicazioni di vari testimoni.

L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per acquisire ulteriori informazioni sulle cause del decesso.