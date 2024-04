Scontro auto moto a Merone: soccorsi in codice rosso. Ferito un 19enne

Terribile scontro tra auto e moto oggi pomeriggio a Merone in via Diaz intorno alle 15. Ad avere la peggio il giovane 19enne sulla motocicletta. I soccorsi infatti sono scattati in codice rosso: sul posto due ambulanze e l'auto medica. Ai carabinieri di Cantù il compito di ricostruire le dinamiche del sinistro. Dopo le prime cure dei soccorritori prontamente arrivati nel luogo dell'incidente il giovane è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita, nonostante le ferite riportate. Anche la donna di 39 anni a bordo dell'auto è stata soccorsa ma sembrerebbe aver riportato solo lievi contusioni ed è stata portata all'ospedale di Erba.