Scontro auto moto: Lariana bloccata

Incidente poco prima delleore 11 del 27 maggio 2023 lungo la strada Lariana che da Como porta a Bellagio. Un'auto e una moto si sono scontrate a Faggeto Lario. Il motociclista di 56 anni è rimasto ferito in modo piuttosto serio ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un'automedica e un'ambulanza del Sos di Canzo che ha trasportato il ferito al pronto soccorso in codice giallo. Le operazioni di soccorso e i rilievi del sinistro da parte dei militari hanno reso necessario interrompere la viabilità in entrambe le direzioni con conseguenti code da e per Como.