Incidente a Sormano: grave un motociclista

Grave incidente a Sormano intorno alle ore 16.30 del 17 settembre 2023. Un'auto e una moto si sono scontrate lungo la SP44 che porta alla Colma di Sormano. L'uomo in sella alla due ruote ha riportato gravissime ferite dovute all'urto e alla caduta. Si tratta di un 40enne soccorso dall'elicottero decollato da MIlano e trasportato all'ospedale in codice rosso. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Seguiranno aggiornamenti in questo articolo.