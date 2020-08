Scontro auto moto a Fino Mornasco, due feriti

Poteva andare molto peggio, come dimostrano le terribilii immagini dei vigili del fuoco, che nel pomeriggio di oggi sono dovuti intervenire a Fino Mornasco dopo lo scontro tra un'auto e una moto. Solo tanta paura ma anche il centauro non desta particolare preoccupazione. Sul posto, in via Garibaldi, sono intervenute due ambulanze e i carabinieri di Cantù. Ancora da stabilire le dimaniche del sinistro tra i due mezzi che sembrano essersi scontrati frontalmente.

