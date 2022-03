Como, scontro tra auto e moto in via Varesina: un 51enne ferito grave

E' di Villa Guardia e ha 51 anni l'uomo rimasto ferito in modo grave nell'incidente avvenuto poco prima delle 19.30 del 3 marzo 2022 in via Varesina a Como, all'altezza del civico 112. L'uomo viaggiava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. l'urto è stato violento e la caduta rovinosa. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. L'uomo ha perso conoscenza quando sono giunti sul posto i soccorritori del 118. I primi soccorsi però sono stati fondamentali e l'uomo è arrivato vivo all'ospedale Sant'Anna dove è stato operato nella notte. Si trova ricoverato in rianimazione ed è in prognosi riservata.