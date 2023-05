Bizzarone, moto prende fuoco dopo l'incidente: grave il motociclista

Grave incidente a Bizzarone poco dopo le ore 9.30 del 20 maggio 2023. Una moto e un'auto si sono scontrate provocando il ferimento di tre persone. Grave il centauro che viaggiava in sella alla due ruote. L'uomo è stato soccorso dal personale dell'ambulanza della Croce Rossa di Uggiate Trevano e trasportato in codice rosso all'ospedale. Sul posto oltre ai carabinieri intervenuti per i rilievi del caso, anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio divampato a seguito dell'incidente. La moto, infatti, ha preso fuoco.