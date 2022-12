Scontro auto moto a Erba: ferito il motociclista

Incidente in via Prealpi a Erba poco prima delle ore 12 del 21 dicembre 2022. Un'auto e una moto si sono scontrate. Il centauro, un uomo di 50 anni, è rimasto ferito in modo piuttosto serio. Sono intervenute un'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e un'automedica. Il motociclista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Erba. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata.