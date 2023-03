Un grave incidente in via Varesina manda in tilt il traffico a Como

Un grave incidente avvenuto in via Varesina a Como poco prima delle ore 15 del 12 marzo 2023, ha letteralmente mandato nel caos la viabilità. Una macchina e una moto si sono scontrate nella zona di Lazzago. L'uomo in sella alla due ruote è rimasto ferito in modo molto grave ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como. Per due ore la strada è rimasta chiusa con deviazione in via del Dos per i veicoli diretti in centro. La strada è stata riaperta intorno alle ore 17. Sul posto è intervenuta la polizia locale per eseguire i rilievi del sinistro stradale e per regolare la viabilità.