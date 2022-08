Scontro tra auto e moto a Bellagio nella notte: ferita ragazza di 17 anni

Era da poco passata la mezzanotte quando un'auto e una moto si sono scontrate a Bellagio, sulla Statale Lariana (Ss583). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorsi del 118. Inizialmente si pensava a conseguenze e ferite gravi ma fortunatamente una volta giunti sul posto la ragazza ferita, di soli 17 anni, non sembrava aver riportato lesioni mortali: è stata trasportata quindi in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Erba per dei controlli. Si stanno ricostruendo le dinamiche dell'impatto.