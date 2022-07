Incidente in autostrada tra auto e moto: grave un uomo di 47 anni

Grave incidente in autostrada A9, Inotrno alle ore 17.30 del 26 luglio 2022 una moto e un'auto si sono scontrate lungo il tratto autostradale compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli uomini della Polstrada intervenuti sul posto insieme ai mezzi di soccorso. L'uomo in sella alla moto, un 47enne, è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche.