Scontro tra auto a Cadorago: ferite due donne

Incidente nel comasco, a Cadorago in via Manzoni all'altezza del numero civico 38. Due auto, con dinamiche ancora al vaglio dei carabinieri di Cantù, si sono scontrate intorno alle 19 di oggi 4 aprile 2023. Sul posto i vigili del fuoco di Como e i soccorsi del 118 in codice giallo. Ferite due donne, una di 28 e una di 40 anni. L'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo ha trasportato la più grave all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia ma la donna sembrerebbe fortunatamente aver riportato ferite non serie.