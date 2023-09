Scontro tra bicicletta e macchina: ciclista soccorso d'urgenza ad Asso

Un incidente, quello avvenuto ad Asso nella mattina del 24 settembre 2023, la cui dinamica è ancora da chiarire ma che è costato serie ferite e lesioni a un ciclista. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 10. L'uomo di 50 anni in sella alla bici è stato soccorso d'urgenza da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa di Asso. Le sue condizioni sono apparse inizialmente molto gravi, tuttavia all'ospedale di Lecco, dove il ciclista è stato ricoverato, l'uomo è giunto in condizioni stabili. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso che serviranno a stabilire le eventuali responsabilità.