Scontro frontale tra auto moto a Valbrona, lotta per la vita un ragazzo di 18 anni

Terribile incidente questa mattina 11 luglio a Valbrona (Como) in via Milano dove si sono scontate frontalmente un'auto e una moto, guidata da un 18enne. Le dinamiche non sono ancora state chiarite. Il giovane motociclista è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato in ospedale a Varese dall'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia con manovre di rianimazione in corso. Il 55enne alla guida dell'auto non ha riportato ferite serie tanto che non è stato necessario il ricovero. Sul posto anche l'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri di Como. In aggiornamento.