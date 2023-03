L'auto si schianta contro il muretto: 4 ragazzi feriti a Brienno nella notte

Incidente nella notte a Brienno, poco prima delle 23 del 24 marzo 2023. Un'auto con a bordo quattro ragazzi, di cui un minorenne e tre 18enni, si è schiantata contro un muretto che funge da parapetto lungo la Statale Regina. L'impatto è stato violento ma nessuno dei ragazzi ha riportato ferite tali da metterne in pericolo la vita. Sono stati soccorsi da due ambulanze della Croce Rossa di Cernobbio e di San Fermo della Battaglia, da un'automedica e dall'elicottero del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Como. Da quanto si è appreso non ci sarebbero altri veicoli coinvolti e il giovane neopatentato avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della macchina e finendo a sbattere in modo pressoché frontale contro il muro.