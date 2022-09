Incidente a Montano Lucino: 3 feriti

Scontro tra due auto a Montano Lucino intorno a mezzogiorno del 17 settembre 2022. Lo schianto è avvenuto in via dell'Industria, all'altezza della pista di go-kart. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto per i primi soccorsi è intervenuto un volontario dell'associazione nazionale carabinieri e un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia. I vigili del fuoco di Como sono intervenuti per mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dall'incidente. Tre persone sono rimaste lievemente ferite. Si tratta di un giovane di 19 anni e due donne di 35 e 52 anni.