Terribile schianto tra due auto a Lentate sul Seveso: tra i feriti un uomo di Carimate

Ore 04.40 circa a Lentate sul Seveso in via Nazionale dei Giovi all'altezza del civico 190, si è verificato un incidente stradale tra due auto, una Lancia Y e una Peugeot 206 condotte rispettivamente da una donna 29enne di Seveso e un 56enne di Carimate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Seveso e quelli del radiomobile di Seregno e il personale sanitario del 118. Per l’estrazione delle persone dagli abitacoli delle auto sono invece intervenuti i vigili del fuoco.

La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Como.



L’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Monza.Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.