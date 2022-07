Si schianta contro il guardrail: soccorso sul raccordo della Pedemontana a Villa Guardia

Incidente a Villa Guardia poco dopo le ore 13. Un automobilista di 63 anni è andato a sbattere con la sua auto contro il guardrail a lato strada mentre percorreva il raccordo per immettersi sulla Pedemontana. Non è chiara la dinamica ma da quanto si è appreso l'uomo avrebbe fatto tutto da solo. Infatti, non risultano altri veicoli coinvolti nell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro stradale e per aiutare i soccorritori del 118 intervenuti con un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia. L'uomo è uscito pressoché illeso dall'incidente.