Schianto tra due auto, una si ribalta: atterra l'elisoccorso, 3 feriti gravi in ospedale

Terribile incidente ieri mercoledì 17 luglio nel tardo pomeriggio in Brianza a Veduggio con Colzano, al confine con Inverigo (Como). Lo schianto tra due automobili, una poi si è ribaltata. L'incidente è avvenuto in via Manzoni. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco con le autopompe da Carate Brianza e da Lissone.

Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati in codice rosso l’ambulanza, l’automedica e anche l’elisoccorso. Sul posto, oltre ai soccorritori sanitari e ai vigili del fuoco sono giunti anche gli agenti della polizia locale.

Sono 3 le persone rimaste coinvolte come riportano i colleghi di MonzaToday: due donne di 28 e di 46 anni, e un ragazzo di 25 anni. I feriti sono stati trasferiti in codice rosso e in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Spetterà agli agenti della Locale di Veduggio con Colzano ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.