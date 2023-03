Schianto tra auto e moto sulla provinciale 72: tre feriti gravi e un morto

Aggiornamento ore 16.11

Uno dei feriti purtroppo non ce l'ha fatta. Si tratterebbe del motociclista. Secondo le primissime informazioni la moto avrebbe impattato ad alta velocità l'auto in manovra. A perdere la vita un uomo di 64 anni di Camparada, Monza e Brianza. In gravissime condizioni anche la passeggera che viaggiava con lui sulla moto. Ferite anche le due persone che viaggiavano in auto, ma in maniera meno grave.

Rimaniamo in attesa di nuove comunicazioni ufficiali.

L'incidente sulla provinciale

Lo schianto è avvenuto intorno alle 14.45 di oggi, domenica 19 marzo nel territorio comunale di Varenna nel Lecchese sulla Sp72, subito dopo l'uscita da Lierna (Como). L' incidente, gravissimo, tra auto e moto lungo la strada provinciale a lago.

Immediato l'allarme al 118 con l'invio dei soccorsi sul posto in codice rosso. Sarebbero quattro le persone rimaste coinvolte nello schianto, tra cui due sessantenni.

Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto. Sul posto le ambulanze del Soccorso Bellanese e i vigili del fuoco, allertati anche l'elicottero di Areu decollato da Sondrio e i carabinieri del comando provinciale. Alle 15.15 le operazioni di soccorso sono ancora in atto, appena possibile verranno forniti ulteriori aggiornamenti. Intanto si stanno formando lunghi incolonnamenti lungo la strada a lago in direzione Mandello e Lecco.