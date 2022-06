Canzo, auto sbatte contro il palo della luce e finisce fuori strada: illeso il conducente

Erano le 4.20 di questa mattina 6 giugno quando un'auto è finita fuori strada dopo essere andata a sbattere contro un palo della luce. Il veicolo stava transitando sulla SP40 (km 100 + 16) nel comune di Canzo. Nonostante l'impatto non risultano esserci feriti e anche il conducente dell'auto è illeso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canzo e i carabinieri dell'unità radiomobile. Non si conoscono al momento le cause dell'incidente e le dinamiche su cui indagano gli organi competenti.