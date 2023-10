San Siro, auto esce di strada, si ribalta e finisce nel bosco

Questo pomeriggio, domenica 29 ottobre, a San Siro in via Monti un'auto è uscita di strada per poi ribaltatasi e finire nel bosco. Erano circa le 17.50 quando sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Como e i carabinieri di Menaggio. I soccorsi sono scattati in un primo tempo in codice rosso, come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze) ma le due persone a bordo, tra cui un uomo di 67 anni, sono sembrate apparentemente illese. Sul posto è arrivata comunque l'ambulanza per i dovuti controlli.