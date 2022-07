San Fermo, auto ribaltata in via Diaz: feriti due ventenni

Intervento urgente dei soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco di Como questa notte in via Diaz a San Fermo della Battaglia. Erano circa le due quando un'auto, per motivi da stabilire, si è ribaltata: feriti due giovani, un ragazzo e una ragazza di 25 e 23 anni. Fortunatamente le ferite riportate non sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri di Como per ricostruire la dinamica dell'incidente.