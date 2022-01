Rovello Porro, incidente in via Dante: ferito un ragazzo di 28 anni

Erano circa le nove di ieri sera 21 gennaio quando un'auto è uscita fuoristrada ed è andata a schiantarsi contro il guardrail. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente. Ferito un ragazzo di 28 anni, estratto dall'abitacolo dopo lo schianto ma fortunatamente non è grave. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigilidel Fuoco del distaccamento di Lomazzo, la Croce Azzurra con un'ambulanza e i carabinieridi Cantù. Il giovane è stato comunque portato per i dovuti controlli all'ospedale Sant'Anna di San Ferm della Battaglia.