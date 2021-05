Si ribalta con il fuoristrada: uomo di 70 anni morto a Cavargna

Incidente dal tragico epilogo quello accaduto a Cavargna intorno alle ore 18.30 del 13 maggio 2021. Un uomo di 70 anni è morto dopo che il fuoristrada che guidava si è ribaltato. L'uomo era un allevatore e probabilmente stava salendo sui monti proprio per recarsi nella zona dove si trovavano le sue capre. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza e l'elicottero del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare: l'anziano è deceduto quasi sul colpo. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che conastatarne la morte. Ai carabinieri di Menaggio spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.