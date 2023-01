Auto ribaltata in via Paoli a Como: un ferito

Incidente in via Pasquale Paoli a Como poco dopo le ore 19.30 del 27 gennaio 2023. Due auto si sono scontrate e una delle due ha concluso la sua corsa su un fianco. L'uomo al volante, un 36enne, ha riportato serie ferite e lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita. E' stato soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense. La viabilità ha accusato pesanti disagi con rallentamenti e code. La polizia locale di Como ha effettuato i rilievi del sinistro stradale per capire le responsabilità e la dinamica.