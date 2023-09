Auto ribaltata a Porlezza: soccorso un ragazzo di 22 anni

E' rimasto ferito in modo serio, ma nonè in pericolo di vita il giovane automobilista coinvolto in un incidente all'alba nella mattina di lunedì 25 settembre 2023. Il ragazzo, 22 anni, si è ribaltato con la sua vettura mentre percorreva intorno alle 5.45 via Fontanella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare i soccorsi del personale medico giunto con un'ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza. Ai carabinieri della compagnia di Menaggio spetta il compito di ricostruire la dinamica del ribaltamento..