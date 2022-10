Auto ribaltata a Laglio: illeso l'uomo al volante

Incidente poco prima delle ore 22 di venerdì 21 ottobre 2022 a Laglio. Un'auto guidata da un uomo di 62 anni si è ribaltata mentre percorreva la Regina Nuova. L'uomo è rimasto pressoché illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Como che l'ha trasportato in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.