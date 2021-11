Como Rebbio, auto finisce fuori strada: gravissimo 74enne

Erano circa le 15.10 di oggi 4 novembre quando un uomo di 74 anni alla guida della sua auto è uscito fuori strada andando a sbattere contro un'aiuola. Secondo le prime informazioni ricevute alla base dell'incidente ci sarebbe un malore che il 74enne avrebbe avuto mentre guidava in via Cecilio a Rebbio (Como). Sul posto è arrivata in codice rosso un'automedica e l'ambulanza del 118 e che ha portato l'anziano in gravi condizioni al Sant'Anna dove è stato ospedalizzato in prognosi riservata.