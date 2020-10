Como, attraversa al buio: ragazzo di 22 anni investito da un'auto. E' grave

Un ragazzo di origine somala di 22 anni è stato investito nella sera del 28 ottobre 2020 in piazzale Montesanto a Como. Sulla dinamica dell'incidente i carabinieri della compagnia di Como stanno svolgendo le indagini per chiarire le responsabilità. Dal raconto del conducente dell'auto sembra che il ragazzo abbia attraversato fuori dalle strisce in un punto privo di illuminazione pubblica. Il giovane somalo era in compagnia di un amico. Sembra che l'automobilista sia riuscito a schivare l'amico ma non è riuscito a evitare il 22enne. A chiamare i soccorsi sarebbe stato proprio l'automobilista.

Il ragazzo è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Si trova attualmente ricoverato in rianimazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.