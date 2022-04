Porlezza, scontro tra moto: feriti due uomini

Scontro tra moto oggi 11 aprile a Porlezza in via Ceresio. Feriti due uomini, un 45enne e un 73enne. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente che sono al vaglio dei carabinieri di Menaggio. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo, media gravità, all'ospedale di Gravedona. Sul posto, oltre alle due ambulanze del 118, un'automedica e i vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 di questo pomeriggio.