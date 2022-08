Incidente in moto a Porlezza: gravissimo ragazzo di 18 anni

In piazza Ugo Ricci sono arrivati intorno a mezzogiorno i soccorsi del 118: Croce Azzurra di Porlezza, ambulanza e l'elisoccorso da Como Villa Guardia per il gravissimo incidente di oggi 3 agosto che ha visto coinvolto un ragazzo di soli 18 anni caduto dalla moto in piazza. Non si conoscono ancora le dinamiche del sinistro che sono al vaglio dei carabinieri di Menaggio. L'incidente è segnalato come codice rosso da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) e il ragazzo secondo le primissime informazioni avrebbe riportato traumi e ferite gravissimi. Il giovane è stato portato con l'elicottero all'ospedale Circolo di Varese per accertamenti.

In aggiornamento.