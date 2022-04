Raid di un piromane: incendiate dieci auto tra Carugo e Mariano Comense

Ha tutta l'aria di essere stato un vero e proprio raid vandalico di un piromane seriale quello compiuto nella notte tra Carugo e Mariano Comense. Qualcuno ha dato fuoco a una decina di macchine parcheggiate in varie zone. Intorno all'una di notte del 6 aprile 2022 sono iniziate a giungere alla centrale dei vigili del fuoco chiamate che segnalavano incendi di auto. Le vie interessate dai roghi sono state via Pascoli, via Cavour e viale Brianza a Carugo e piazzale Manlio Console a Mariano Comense.