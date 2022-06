Un'auto gli taglia la strada: gravissimo motociclista comasco

Un uomo di 40 anni, come riportano i colleghi di IlPiacenza, è stato trasportato in gravissime condizioni con l'eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma a causa di un tremendo incidente stradale avvenuto nella prima serata di sabato 4 giugno sulla Statale 45 a Rivergaro. L'uomo, originario della provincia di Como, era in sella a una moto e stava viaggiando verso Piacenza. All'improvviso, poco dopo la Bellaria, un'auto condotta da un giovane che proveniva dalla direzione opposta, e che pare stesse svoltando a sinistra per entrare in paese, gli ha tagliato la strada. L'impatto è stato devastante, e il motociclista è stata sbalzato a 15 metri di distanza sull'asfalto. Insieme ai vigili del fuoco, il 118 ha inviato sul posto l'autoinfermieristica di Piacenza e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Pontedellolio. Data però la gravità delle ferite riportare dal 40enne, sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza da Bologna che è atterrata al vicino campo sportivo. I carabinieri della stazione di Rivergaro, intervenuti sul posto con una pattuglia per effettuare i rilievi, stanno eseguendo accertamenti sulla dinamica.