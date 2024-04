Perde i sensi dopo l'incidente con il monopattino elettrico in centro storico

Incidente piuttosto grave nella serata del 19 aprile 2024 all'interno della città murata di Como. L'incidente, avvenuto in via DIaz poco prima delle ore 20, ha coinvolto due persone di cui una viaggiava su un monopattino. Nel cadere la persona ha perso i sensi e sono stati allertati i soccorsi che sono sopraggiunti in codice rosso. Il medico del 118 si è accertato che la persona ferita non fosse in pericolo di vita e ha disposto il trasporto all'ospedale in codice giallo. Sembra che l'incidente abbia coinvolto anche un'altra persona che viaggiava in sella a una bicicletta.