Pensionata di Como morta a Mendrisio in un incidente

Un gravissimo incidente mortale è avvenuto questa mattina, sabato 25 luglio, attorno alle 12.15 a Mendrisio, in Svizzera, come riporta il Corriere del Ticino. Una donna di 73 anni, residente in provincia di Como, stava viaggiando in via Francesco Borromini a Mendrisio, giunta all'altezza dell'incrocio con via Cercera ha perso il controllo della propria auto che ha proseguito la sua corsa fino a scontrarsi frontalmente contro un muro. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari, la donna è deceduta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto erano subito intervenuti gli agenti della polizia cantonale e della polizia di Mendrisio, i pompieri del centro soccorso cantonale del Mendrisiotto insieme aisoccorritori del SAM e della Rega.