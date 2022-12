Inizialmente si è pensato fosse stato investito, in realtà l'uomo soccorso intorno alle 12.45 in via Manzoni a Cantù (nei pressi del comando della polizia locale) avrebbe fatto tutto da solo. Si sarebbe sdraiato sotto l'autobus di linea fermo. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei vigili e l'ambulanza del 118. L'uomo non ha riportato ferite o lesioni particolari.